В Самарканде энергию будут получать из угля, а автомобили ездить на дровах

В массиве "Хишрав-2” выделено 294 гектаров для создания тепличных комплексов. Для их эксплуатации планируется построить угольную электростанцию.

Тем временем, во всем мире идет динамичной отказ от угольной энергетики, которая оказывает губительное действие на экологию, развитие легочных и сердечных заболеваний. В ряде европейских стран даже выделяют субсидии за отказ от угольной энергетики.



Проблема климата приобрела глобальный характер. Необходимость совместного решения этого вопроса в планетарном масштабе совсем недавно претендовала на повестку дня встречи лидеров США и России. Природа уже мстит пандемией, техногенными катастрофами, дефицитом воды. В Узбекистане эти проблемы также на лицо.



После запуска угольной электростанции в Самарканде, начнется следующий этап «технологического прорыва» - планируют автомобили перевести на дровяное топливо или кизяк.