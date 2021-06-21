» » » В Самарканде энергию будут получать из угля, а автомобили ездить на дровах
﻿
  • 21 июнь 2021 9:17
  • 159

В Самарканде энергию будут получать из угля, а автомобили ездить на дровах

В массиве "Хишрав-2” выделено 294 гектаров для создания тепличных комплексов. Для их эксплуатации планируется построить угольную электростанцию. 

 

В Самарканде энергию будут получать из угля, а автомобили ездить на дровах

 

Тем временем, во всем мире идет динамичной отказ от угольной энергетики, которая оказывает губительное  действие на экологию, развитие легочных и сердечных заболеваний. В ряде европейских стран даже выделяют субсидии за отказ от угольной энергетики. 


Проблема климата приобрела глобальный характер. Необходимость совместного решения этого вопроса в планетарном масштабе совсем недавно претендовала на повестку дня встречи лидеров США и России. Природа уже мстит пандемией, техногенными катастрофами, дефицитом воды. В Узбекистане эти проблемы также на лицо.


После запуска угольной электростанции в Самарканде, начнется следующий этап «технологического прорыва» - планируют автомобили перевести на дровяное топливо или кизяк.


Похожие статьи:
﻿
Total Eren построит солнечную электростанцию в Самарканде

Total Eren построит солнечную электростанцию в Самарканде

Новости Самарканда
﻿
В Кошрабатском районе только 30 процентов населения района использует природный газ.

В Кошрабатском районе только 30 процентов населения района использует природный газ.

Новости Самарканда / Видео Новости / ТОП
﻿
В Самарканде начнут производить автомобили скорой помощи

В Самарканде начнут производить автомобили скорой помощи

Новости Самарканда / ТОП
﻿
На строительство солнечной электростанции в Самаркандской области проведут тендер

На строительство солнечной электростанции в Самаркандской области проведут тендер

Новости Самарканда
﻿
Французская Total EREN намерена построить солнечную электростанцию в Самаркандской области

Французская Total EREN намерена построить солнечную электростанцию в Самаркандской области

Экономика / Новости Самарканда / ТОП
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика