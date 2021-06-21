В Самаркандской области родственники невестки пытались ворваться в дом её бывшей свекрови

В соцсетях распространился видеоролик, на котором родственники невестки пытаются ворваться в дом её бывшей свекрови, сообщает Repost со ссылкой на пресс-службу УВД Самаркандской области.

Отмечается, что гражданка Ф.М. в прошлом году развелась со своим супругом. Однако, 16 июня этого года между девушкой и её бывшей свекровью возник конфликт, в результате чего они нанесли друг другу телесные повреждения.

После чего, узнавшие о скандале родственники Ф.М. пошли к дому Н.М. (свекровь). Пришедшие к дому родственники пытались ворваться в дом, однако ворота были плотно закрыты.

УВД Самаркандской области взялись за расследование случившегося инцидента.