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  • 21 июнь 2021 8:50
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В Самаркандской области родственники невестки пытались ворваться в дом её бывшей свекрови

В Самаркандской области родственники невестки пытались ворваться в дом её бывшей свекровиВ соцсетях распространился видеоролик, на котором родственники невестки пытаются ворваться в дом её бывшей свекрови, сообщает Repost со ссылкой на пресс-службу УВД Самаркандской области.

 

Отмечается, что гражданка Ф.М. в прошлом году развелась со своим супругом. Однако, 16 июня этого года между девушкой и её бывшей свекровью возник конфликт, в результате чего они нанесли друг другу телесные повреждения.

 

После чего, узнавшие о скандале родственники Ф.М. пошли к дому Н.М. (свекровь). Пришедшие к дому родственники пытались ворваться в дом, однако ворота были плотно закрыты.

 

УВД Самаркандской области взялись за расследование случившегося инцидента.


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