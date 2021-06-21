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  • 21 июнь 2021 8:47
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В Самаркандской области 19-летнюю девушку изнасиловали на работе

В Самаркандской области 19-летнюю девушку изнасиловали на работеВ Пастдаргомском районе Самаркандской области изнасиловали 19-летнюю девушку, работавшую на одном из текстильных предприятий. Об этом сообщает информационная программа Zamon.

 

По словам девушки, это произошло 23 мая. В тот день она осталась на ночное дежурство. Примерно в 11 часов ночи пришел пьяный рабочий предприятия и попросил девушку выйти в коридор.

 

«Он сказал, что нужно, чтобы я вышла. После этого он связал мне руки и ноги и увез меня на машине. Недалеко от нашего предприятия было 9-этажное недостроенное здание. У здания было несколько человек. Но я не смогла закричать из-за того, что мой рот был завязан. Это произошло в машине» - рассказала потерпевшая.

 

По словам потерпевшей, в семье зарабатывают только она с мамой, отец и младший брат нигде не работают.

 

«Наше семейное положение немного сложное. Я хотела работать, чтобы помочь семье материально» - сказала девушка.

 

ИСТОЧНИК


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