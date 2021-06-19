Идея Самаркандского полумарафона захватила огромное количество людей в нашей стране и за рубежом.

В Узбекистане пройдёт первый ультрамарафон – Zaamin Ultra

В Узбекистане в рамках Samarkand Half Marathon 2021 с 26 по 27 июня пройдёт первый ультрамарафон – Zaamin Ultra. Регистрация закончится 25 июня

С 26 по 27 июня пройдет соревнование Samarkand Half Marathon на территории Зааминского национального природного парка. Спортивная программа будет состоять из забегов на дистанцию 50 км (ультрамарафон), 21 км, 10 км, северная ходьба и забег для начинающих длиной 2 км каждый.

Серия забегов будет состоять из трех событий, вторым планируется забег в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Кульминацией станет благотворительный полумарафон в Самарканде, который пройдёт с 5 по 7 ноября этого года.

Отметим, что ультрамарафон – это любой забег, длина которого превышает дистанцию традиционного марафона в 42 км 195 метров. Сверхмарафоны проводятся во всем мире и ежегодно его пробегают более чем 70 тысяч человек.

Желающие смогут воспользоваться услугами трансфера из Ташкента и Джизака до места проведения соревнования. Электронная регистрация участников на сайте http://zaaminultra.uz/ на беговое событие завершается 25 июня. Участники, зарегистрировавшиеся до 13 июня, смогут получить именной стартовый номер. Сумма регистрации варьируется от 150 до 200 тысяч сумов в зависимости от комплектации стартового пакета.

Все средства, полученные со стартовых взносов, Фонд развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана направит на благотворительную цель Samarkand Half Marathon 2021.