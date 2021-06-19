СГБ пресекла факты, связанные с незаконной продажей земель в Самарканде

Сотрудники Службы государственной безопасности пресекли факты мошенничества, связанные с незаконной продажей земель на местах.

Как сообщили в пресс-службе силового ведомства, директор центра ведения бухгалтерского учета и отчетности в фермерских хозяйствах одного из районов Самаркандской области в сговоре с сотрудником Самаркандского филиала государственного научно-проектного института «Уздаверлойиха» и руководителем машинно-тракторного парка, потребовал у гражданина, намеревавшегося организовать тепличное хозяйство и заняться цветоводством, 28 тысяч долларов, за оказание содействия в переоформлении на его имя 4 гектаров земли.

Следует отметить, что указанная земля находилась на балансе фермерского хозяйства, зарегистрированного на имя супруги директора центра. В результате директор центра был задержан в своем служебном кабинете при получении запрошенной суммы.

В еще одном случае житель Самарканда в июле 2020 года, через электронный онлайн-аукцион, приобрел на имя своей супруги 2 гектара земли в Джамбайском районе, с обязательством инвестирования в размере 1 млрд сумов и строительства соответствующих зданий в течение 2 лет.

Он должен был наладить на этой территории деятельность по переработке сельскохозяйственной продукции, но, в действительности эти обязательства не были выполнены.

Указанное лицо потребовал у местного гражданина 19,5 тысячи долларов за передачу ему 40 соток земли и оформление через своих знакомых в хокимияте необходимых кадастровых документов. Он, ранее служивший на руководящих должностях в органах внутренних дел и налоговой инспекции, понимал, что не имеет полномочий на продажу данного земельного участка. Он был задержан с поличным при получении 15 тысяч долларов в качестве аванса.