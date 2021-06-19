Уроженке Самаркандской области помогли вернуться на Родину

З. Х. из Самаркандской области из-за финансовых трудностей в семье уехала на заработки в Челябинск.

С несовершеннолетними детьми она оказалась в трудном положении, без жилья и средств к существованию. В социальных сетях попросила помочь вернуться домой.

Представители Агентства по вопросам внешней трудовой миграции связались с ней и предоставили временное проживание. Генеральное консульство Узбекистана в Екатеринбурге оформило детям документы для возвращения домой.

18 июня за счет средств Фонда поддержки и защиты прав и интересов граждан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, женщина с детьми авиарейсом Екатеринбург-Самарканд вернулась в Узбекистан.