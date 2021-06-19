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  • 19 июнь 2021 12:07
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Уроженке Самаркандской области помогли вернуться на Родину

З. Х. из Самаркандской области из-за финансовых трудностей в семье уехала на заработки в Челябинск.

 

Уроженке Самаркандской области помогли вернуться на Родину

 

С несовершеннолетними детьми она оказалась в трудном положении, без жилья и средств к существованию. В социальных сетях  попросила  помочь  вернуться домой.  

 

 Представители Агентства по вопросам  внешней трудовой миграции  связались с  ней и предоставили временное проживание.  Генеральное консульство  Узбекистана в Екатеринбурге оформило детям документы для  возвращения  домой.  

 

 18 июня  за счет средств  Фонда  поддержки и защиты прав и интересов  граждан, осуществляющих трудовую деятельность за рубежом, женщина с детьми авиарейсом Екатеринбург-Самарканд  вернулась в Узбекистан.

 

 


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