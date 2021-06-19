Вьетнамские карпы приживаются в Самарканде

Современные тенденции в развитии рыбоводческой отрасли в Самаркандской области были в центре внимания журналистов в рамках пресс-тура, организованного Ассоциацией «Узбекбаликсаноат».

В настоящее время в Самаркандской области действуют 448 рыбоводческих хозяйств, которые произвели в 2020 году 20 тысяч тонн «серебряной» продукции. В этом году этот показатель планируется довести до 30 тысяч тонн.

Рыбоводческий кластер «Каттакурган жайхуни» имеет уникальную географическую локацию. Хозяйство дислоцируется в районе реки Акдарья, являющейся одним из «рукавов» Зарафшана. Благодаря этому расположенные здесь водоемы на более чем 1 300 гектарах обеспечиваются проточной водой.

- Рыбоводством занимаемся с 2009 года и за минувшие годы с низкорентабельного фермерского хозяйства выросли до крупного кластера, - говорит руководитель хозяйства Собир Юлдашев. - Помимо выращивания товарной рыбы, располагаем инкубационным цехом для получения 50 миллионов рыбных личинок, репродуктивными бассейнами на 25 гектарах. Это дает нам возможность обеспечивать молодняком рыбоводческие хозяйства во многих регионах Узбекистана.

В прошлом году рыбоводческий кластер «Каттакурган жайхуни» произвел 1800 тон товарной рыбы. Наращиванию объемов производства способствует собственная производственная база по получению как живых, так и сухих кормов. В ассортименте производителей сазан, толстолобик, пестра, африканский сом.

- В этом году начали выращивание вьетнамского карпа, - продолжил С. Юлдашев. - Этот вид рыбы имеет особенность хорошо набирать вес при минимальном потреблении кормов. Также приступили к выращиванию китайского зеркального карпа.

Общество с ограниченной ответственностью «Пулат балик хавзаси» Пастдаргомского района также теперь является кластером. Здесь культивируют рыбу на 14 гектарах. В хозяйстве одними из первых в Самаркандской области начали применять технологии аэрации воды, позволяющей дополнительно насыщать акваторию бассейнов кислородом, что способствует более ускоренному росту рыбы.

Внедрение новых технологий позволило получить в прошлом году около 200 тонн диетической продукции. Рыбоводческий кластер также располагает собственной производственной базой по выращиванию молодняка и производству кормов.