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  • 19 июнь 2021 9:43
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Вьетнамские карпы приживаются в Самарканде

Современные тенденции в развитии рыбоводческой отрасли в Самаркандской области были в центре внимания  журналистов в рамках пресс-тура, организованного  Ассоциацией  «Узбекбаликсаноат».

 

Вьетнамские карпы приживаются в Самарканде

 

В настоящее время в Самаркандской области действуют 448 рыбоводческих хозяйств, которые произвели в 2020 году  20 тысяч тонн «серебряной» продукции.  В этом году этот показатель планируется довести до 30 тысяч тонн.

 

Рыбоводческий кластер «Каттакурган жайхуни» имеет уникальную географическую локацию. Хозяйство дислоцируется  в районе реки Акдарья, являющейся  одним из «рукавов»  Зарафшана. Благодаря этому  расположенные здесь  водоемы   на более чем 1 300 гектарах обеспечиваются проточной водой. 

 

- Рыбоводством занимаемся с 2009 года и за минувшие годы с низкорентабельного фермерского хозяйства выросли до крупного кластера,  - говорит  руководитель хозяйства Собир Юлдашев. - Помимо выращивания товарной рыбы, располагаем инкубационным цехом для получения 50 миллионов рыбных личинок, репродуктивными бассейнами на 25 гектарах. Это дает нам возможность обеспечивать молодняком рыбоводческие хозяйства во многих регионах Узбекистана.

 

В прошлом году рыбоводческий кластер «Каттакурган жайхуни» произвел  1800 тон товарной рыбы. Наращиванию объемов производства способствует   собственная производственная база по получению  как живых, так и сухих кормов.  В ассортименте производителей сазан, толстолобик, пестра, африканский сом.  

 

 - В этом году начали выращивание вьетнамского карпа, - продолжил  С. Юлдашев. -  Этот вид рыбы имеет особенность хорошо набирать вес при  минимальном потреблении кормов. Также приступили к   выращиванию  китайского зеркального карпа. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Пулат балик хавзаси»  Пастдаргомского района также теперь является кластером.  Здесь  культивируют рыбу на 14 гектарах.  В хозяйстве одними из первых в Самаркандской области начали применять технологии аэрации воды, позволяющей дополнительно  насыщать акваторию бассейнов кислородом, что способствует более ускоренному росту  рыбы. 

 

Внедрение новых технологий позволило получить в прошлом году около 200 тонн диетической продукции. Рыбоводческий кластер также располагает собственной производственной базой по выращиванию молодняка  и  производству кормов. 


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