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  • 19 июнь 2021 9:04
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Школьник из Самарканда выдавал себя за актрису в Instargram и украл полмиллиона сумов

15 марта в УКД ОВД города Нукуса поступило заявление, в котором женщина рассказала, что 14 марта в Instagram-профиль ее дочери с нескольких аккаунтов поступило сообщение о том, что она выиграла 200 тысяч сумов, передает Самтуринфо со ссылкой на пресс-службу МВД.
 

Школьник из Самарканда выдавал себя за актрису в Instargram и украл полмиллиона сумов

 

Сообщается, что после переписки с незнакомцем, девушка написала ему код и пароль банковской карты. В тот же день с этой карты списали 600 тысяч сумов. В результате оперативно-технических мероприятий выяснилось, что деньги украл житель Самарканда 2003 года рождения.

По этому случаю возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 168 (Мошенничество) Уголовного кодекса Узбекистана. В настоящее время проверяется причастность гражданина к аналогичным преступлениям.

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