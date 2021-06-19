Школьник из Самарканда выдавал себя за актрису в Instargram и украл полмиллиона сумов

15 марта в УКД ОВД города Нукуса поступило заявление, в котором женщина рассказала, что 14 марта в Instagram-профиль ее дочери с нескольких аккаунтов поступило сообщение о том, что она выиграла 200 тысяч сумов, передает Самтуринфо со ссылкой на пресс-службу МВД.

Сообщается, что после переписки с незнакомцем, девушка написала ему код и пароль банковской карты. В тот же день с этой карты списали 600 тысяч сумов. В результате оперативно-технических мероприятий выяснилось, что деньги украл житель Самарканда 2003 года рождения.





По этому случаю возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 168 (Мошенничество) Уголовного кодекса Узбекистана. В настоящее время проверяется причастность гражданина к аналогичным преступлениям.