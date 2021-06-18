С раздачей швейных машинок сложно вывести население из бедности

Очередная пресс-конференция в областном доме печатисостоялась с участием сразу трех хокимов- Самаркандского, Булунгурского и Джамбайского районов. Руководители проинформировали журналистов о работе, проделанной в районе за последнее время.
В Булунгурском районе в целях повышения благосостояния социально уязвимых слоев населения переданы 104 швейные машинки, 49 печей, 22 мотоцикла, 4 парикмахерских кресла, 2 ноутбука.
Хоким Джамбайского района Каюм Собиров подчеркнул, что несмотря на то, что в регионе 11 малых промышленных зон, полностью задействовать все население на этих предприятиях невозможно. Людей необходимо направлять в нужное русло, обучить предпринимательству, указать путь к источнику дохода. По его словам, при региональных банках создана «Фабрика идей», где можно получить информацию о небольших, но потенциально прибыльных отраслях.
В ходе конференции представители региональных СМИ получили ответы на интересующие их вопросы по этому поводу.
Зарина Хакбердиева