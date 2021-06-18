» » » С раздачей швейных машинок сложно вывести население из бедности
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  • 18 июнь 2021 16:55
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С раздачей швейных машинок сложно вывести население из бедности

Очередная пресс-конференция в областном доме печатисостоялась с участием сразу трех хокимов- Самаркандского, Булунгурского и Джамбайского районов. Руководители проинформировали журналистов о работе, проделанной в районе за последнее время.

 


В Булунгурском районе в целях повышения благосостояния социально уязвимых слоев населения переданы 104 швейные машинки, 49 печей, 22 мотоцикла, 4 парикмахерских кресла, 2 ноутбука.

 

-С раздачей подобного оборудования очень сложно вывести население из бедности,- сказал в ходе конференции хоким Булунгурского района Баходир Бахромов. -Людям нужен комплексный подход. Тоже самое можно сказать с выделением земельных участков молодым людям. Мы учитываем все, от интересов до возможностей, продукции, сырья, покупателей.

 

-Самаркандский район славится своим сельским хозяйством и людьми, которые зарабатывают на нем миллионы, - отметил Носир Мавлонов, рассказывая о перспективах своего района. –Сейчас мы пытаемся подкрепить этих людей к семьям, включенным в «железную» или «женскую» тетради. Нужно признать тот факт, что без необходимой материальной помощи и оборудования люди, желающие начать свое дело, не смогут встать на ноги.

 

Хоким Джамбайского района Каюм Собиров подчеркнул, что несмотря на то, что в регионе 11 малых промышленных зон, полностью задействовать все население на этих предприятиях невозможно. Людей необходимо направлять в нужное русло, обучить предпринимательству, указать путь к источнику дохода. По его словам, при региональных банках создана «Фабрика идей», где можно получить информацию о небольших, но потенциально прибыльных отраслях.

 

В ходе конференции представители региональных СМИ получили ответы на интересующие их вопросы по этому поводу.

 

Зарина Хакбердиева


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