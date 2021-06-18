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  • 18 июнь 2021 12:35
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Изучено состояние объектов культурного наследия города Каттакургана и Каттакурганского района

Рабочей группой во главе с заместителем хокима Самаркандской области-начальника Главного управления туризма и спорта области Б. Нуруллаевым было изучено состояние объектов культурного наследия города Каттакургана и Каттакурганского района и возможности привлечения паломников в объекты паломнического туризма.

 

Изучено состояние объектов культурного наследия города Каттакургана и Каттакурганского района

 

Частному предпринимателю были даны соответствующие указания и предложения по подготовке проектного предложения по восстановлению с учетом  сохранения исторического облика и благоустройства территории медресе XVIII века «Абухакимбой». При посещении  школы № 13 достигнута договоренность о присвоении ей имени Баходира Юлдашева, где учился народный артист, заслуженный деятель искусств Узбекистана.

 

Также, по инициативе хокимията района на базе медресе "Мухаммад Амри Наккибек” в Каттакурганском районе, были даны соответствующие указания и рекомендации заинтересованным сотрудникам по совершенствованию деятельности историко-культурного краеведческого музея, расширению ассортимента экспонатов и привлечению туристов к данному объекту. 

 

Кроме того, изучены созданные условия для посетителей в паломническом месте одного из крупнейших представителей тариката XI века Ходжа Абул Хасан Андаки, расположенного в одном из отдаленных мест  Каттакурганского района- в махаллинском сходе граждан "Андоксой”. Должностным лицам святилища даны указания по привлечению паломников из соседних областей республики к паломничеству и созданию им достаточных удобств на территории святилища, а также по сбору исторической информации о святыне и ее освещению в социальных сетях и средствах массовой информации.

 

Принимая во внимание возможности для развития экотуризма в фермерском хозяйстве «Андоксой», проведены встречи с домовладельцами в районе с целью привлечения местного населения к предпринимательству в сфере туризма, создания на территории туристических зон и семейных гостевых домов, сообщила пресс-служба Главного управления по туризму и спорту Самаркандской области.


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