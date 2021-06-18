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  • 18 июнь 2021 10:50
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В Самарканде ожидается отключение света

АО «Самаркандское предприятие территориальных электрических сетей» предупреждает потребителей электроэнергии о временном отключении электричества 18 июня с 10:00 до 18:00. Прерывание связано с модернизацией и реконструкцией подстанции F-56 и F- 176.

 

В Самарканде ожидается отключение света

 

В течение дня электричества не будет в махаллях «И.Восе», «Халкобод», «Фидоилар», «Шарк», «Жомий», «Ёминий», «Дари Занжир», а также по улице Мельничной, в гидроузле ГУП «Сувокова» и управлении экологии и охраны окружающей среды.

 

Администрация ведомства приносит свои извинения за причиненные неудобства.


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