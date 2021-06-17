» » » В Пайарыке сменили сразу двух замхокима
﻿
  • 17 июнь 2021 17:19
  • 85

В Пайарыке сменили сразу двух замхокима

Пост первого заместителя хокима Пайарыкского района по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности занял Улугбек Олланов.

 

В Пайарыке сменили сразу двух замхокима

 

У.Олланов родился в 1985 году в Пайарыкском районе, окончил Самаркандский сельскохозяйственный институт и Самаркандский государственный университет.  До назначения работал в ООО СП «МАН Авто-Узбекистан» в Джамбайском районе.

 

Акмал Махмудов назначен заместителем хокима  по вопросам промышленного развития, капитального строительства, связи и ЖКХ

 

Он родился в 1982 году, окончил Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт. Ранее работал директором ООО «МАКС ЭКО-ТАЙЛ» в Пайарыкском районе.


Похожие статьи:
﻿
Назначение в Самаркандской области

Назначение в Самаркандской области

Новости Самарканда
﻿
Умер хоким Каттакурганского района

Умер хоким Каттакурганского района

Новости Самарканда
﻿
Назначен заместитель хокима Джамбайского района

Назначен заместитель хокима Джамбайского района

Новости Самарканда
﻿
Новое назначение в Самаркандском областном управлении экономического развития и сокращения бедности

Новое назначение в Самаркандском областном управлении экономического развития и сокращения бедности

Новости Самарканда
﻿
Новое назначение в городском хокимияте

Новое назначение в городском хокимияте

Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика