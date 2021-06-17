В Пайарыке сменили сразу двух замхокима

Пост первого заместителя хокима Пайарыкского района по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности занял Улугбек Олланов.

У.Олланов родился в 1985 году в Пайарыкском районе, окончил Самаркандский сельскохозяйственный институт и Самаркандский государственный университет. До назначения работал в ООО СП «МАН Авто-Узбекистан» в Джамбайском районе.

Акмал Махмудов назначен заместителем хокима по вопросам промышленного развития, капитального строительства, связи и ЖКХ

Он родился в 1982 году, окончил Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт. Ранее работал директором ООО «МАКС ЭКО-ТАЙЛ» в Пайарыкском районе.