Будет ли в этом году в домах самаркандцев природный газ?

Самой большой проблемой для населения Самарканда в осенне-зимний период является нехватка природного газа. По мере снижения температуры воздуха в соцсетях все чаще появляются обращения и комментарии граждан. Так изменится ли ситуация? Будет ли в домах природный газ? Какие меры принимает в этом году газовое предприятие «Худудгаз Самарканд» для обеспечения населения природным газом?
Ответы на эти вопросы были получены на пресс-конференции, прошедшей в областном Доме печати с участием директора газового филиала «Худудгаз Самарканд» Олима Исакулова.
Руководителем облгаза была предоставлена информация о подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов, а также о работе по устранению имеющихся недостатков в регулярном снабжении населения природным газом, полной реконструкции существующих газопроводов.
Начальник газового филиала сообщил, что от перекрестка улиц Амира Темура и Гагарина в Самарканде до улицы Фирдавси прокладывается газопровод Д-325 мм протяженностью 0,5 км. Со строительством и вводом в эксплуатацию этого объекта будет улучшена подача природного газа в более чем 7000 домохозяйств в махаллях «Мирзо Улугбек», «Лолазор», «Ахмад Яссави», «Мафтункор», «Дукчион», «Темиркишлок».
В ходе визита Президента Республики Узбекистан в Самаркандскую область 15-16 апреля 2021 года было поручено расширить указанную газовую сеть на 10,5 километра. В настоящее время на двух километрах объекта ведутся строительно-монтажные работы. В итоге, как заверил Олим Исакулов, будет обеспечена бесперебойная подача голубого топлива в более чем 32 000 домохозяйств в Самарканде, включая гостиницы и бытовые службы, в том числе массив Саттепа и окрестности Университетского бульвара.
В предстоящий осенне-зимний период приоритет в снабжении природным газом в Самаркандской области отдается населению и социальным объектам. Насколько в этом году будет обеспечено бесперебойное газоснабжение в домах самаркандцев, покажет время.
Зарина Хакбердиева