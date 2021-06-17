Будет ли в этом году в домах самаркандцев природный газ?

Самой большой проблемой для населения Самарканда в осенне-зимний период является нехватка природного газа. По мере снижения температуры воздуха в соцсетях все чаще появляются обращения и комментарии граждан. Так изменится ли ситуация? Будет ли в домах природный газ? Какие меры принимает в этом году газовое предприятие «Худудгаз Самарканд» для обеспечения населения природным газом?





Ответы на эти вопросы были получены на пресс-конференции, прошедшей в областном Доме печати с участием директора газового филиала «Худудгаз Самарканд» Олима Исакулова.

Руководителем облгаза была предоставлена ​​информация о подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов, а также о работе по устранению имеющихся недостатков в регулярном снабжении населения природным газом, полной реконструкции существующих газопроводов.

-Из запланированных 4,9 километров газопроводов в регионе на сегодняшний день полностью отремонтировано 0,5 километров газопроводов, реконструкция проведена на 0,7 километров. - сказал Олим Исакулов. - Из существующих 8 815 газораспределительных устройств проверку прошли 3 546. Кроме того, отремонтировано 39 газораспределительных пунктов. На 405 километрах подземных газопроводов завершены контрольные опрессовки и очистка сжатым воздухом. Обследовано и изучено состояние 168 километров газопроводов.

Начальник газового филиала сообщил, что от перекрестка улиц Амира Темура и Гагарина в Самарканде до улицы Фирдавси прокладывается газопровод Д-325 мм протяженностью 0,5 км. Со строительством и вводом в эксплуатацию этого объекта будет улучшена подача природного газа в более чем 7000 домохозяйств в махаллях «Мирзо Улугбек», «Лолазор», «Ахмад Яссави», «Мафтункор», «Дукчион», «Темиркишлок».

-От газораспределительной станции Акдарья до улицы Пенджикентской в Самарканде прокладываются газопроводы Д-325 миллиметра, протяженностью 11,5 км, - отметил Азам Боболиев, начальник отдела строительства газового филиала «Худудгаз Самарканд». Таким образом, газоснабжение будет улучшено примерно в 20 махаллях старогородской части города. Также планируется проложить новый газопровод высокого давления Д-325 мм в 5,2 км от газораспределительной станции «Самарканд-1» в Самаркандском районе.

В ходе визита Президента Республики Узбекистан в Самаркандскую область 15-16 апреля 2021 года было поручено расширить указанную газовую сеть на 10,5 километра. В настоящее время на двух километрах объекта ведутся строительно-монтажные работы. В итоге, как заверил Олим Исакулов, будет обеспечена бесперебойная подача голубого топлива в более чем 32 000 домохозяйств в Самарканде, включая гостиницы и бытовые службы, в том числе массив Саттепа и окрестности Университетского бульвара.

В предстоящий осенне-зимний период приоритет в снабжении природным газом в Самаркандской области отдается населению и социальным объектам. Насколько в этом году будет обеспечено бесперебойное газоснабжение в домах самаркандцев, покажет время.

Зарина Хакбердиева