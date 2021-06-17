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  • 17 июнь 2021 16:21
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Не поделили дорогу: отказ уступить дорогу в Ургуте закончился массовой дракой

В махалле «Дехканабад» Ургутского района Самаркандской области между двумя водителями произошла ссора. Причина конфликта-не уступили друг другу дорогу.  

 


По сообщению информационной службы УВД Самаркандской области, спор возник между водителями «Жигули» ВАЗ 2106 и Captiva 16 мая 2021 года в 22:30. Небольшой инцидент перерос в массовую драку, которую запечатлели камеры наружного наблюдения.

 

На кадрах видно, как недалеко от проезжей части дороги дерутся двое мужчин, постепенно в драку вмешались прохожие люди. В результате двое граждан получили травмы и госпитализированы в Ургутское районное медицинское объединение.

 

В данное время назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести травм, полученных потерпевшими. Управление координации деятельности ОВД Ургутского района проводит доследственную проверку.

 

Зарина Хакбердиева


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