Не поделили дорогу: отказ уступить дорогу в Ургуте закончился массовой дракой

В махалле «Дехканабад» Ургутского района Самаркандской области между двумя водителями произошла ссора. Причина конфликта-не уступили друг другу дорогу.





По сообщению информационной службы УВД Самаркандской области, спор возник между водителями «Жигули» ВАЗ 2106 и Captiva 16 мая 2021 года в 22:30. Небольшой инцидент перерос в массовую драку, которую запечатлели камеры наружного наблюдения.

На кадрах видно, как недалеко от проезжей части дороги дерутся двое мужчин, постепенно в драку вмешались прохожие люди. В результате двое граждан получили травмы и госпитализированы в Ургутское районное медицинское объединение.

В данное время назначена судебно-медицинская экспертиза для определения степени тяжести травм, полученных потерпевшими. Управление координации деятельности ОВД Ургутского района проводит доследственную проверку.

Зарина Хакбердиева