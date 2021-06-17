По исполнению обращений оценивается деятельность руководителя

Анализ поступивших обращений граждан позволяет выявить наиболее проблемные сферы. А как они исполняются - определить уровень деятельности того или иного руководителя. И потому функционирование данной системы – под пристальным вниманием хокима области.

Очередной четверг в областном хокимияте посвящен вопросу исполнения обращений граждан. Во встрече в видеселекторном формате приняли участие хокимы городов и районов, руководители управлений и организаций. До сегодняшнего дня на телеграм-канал хокима области, посредством выездных приемов, встреч с предпринимателями и молодежью, через виртуальную приемную, телефон доверия и в письменном виде поступило 29 тыс. обращений.

Из них 4,6 % - по банковскому сектору, 3,2 % связаны с вопросами электроэнергии, 2,8 % - по проблемам махаллей. Из общего числа заявлений по 648 наблюдаются задержки по срокам исполнения. По каждому вопросу со стороны ответственных лиц даны разъяснения, с чем они связаны и когда будут решены.

Как ранее сообщалось, в начале месяца была создана централизованная система исполнения обращений граждан. Она позволяет определить, на самом ли деле решена проблема заявителя. С внедрением платформы показатели по исполнению обращений значительно улучшились, но пока всё еще есть, над чем поработать.

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Работа с обращениями граждан, как и в целом работа с населением, должна рассматриваться в качестве первостепенной задачи в деятельности государственных органов и организаций, - сказал хоким области Эркинжон Турдимов. – От того, как она будет выстроена, зависит и отношение граждан к органам власти.