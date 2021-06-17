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  • 17 июнь 2021 9:34
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В УНО Самаркандской области разъяснили ситуацию, связанную с привлечением учащихся к ремонтным работам в школе

В УНО Самаркандской области разъяснили ситуацию, связанную с привлечением учащихся к ремонтным работам в школеВ ходе расследования выяснилось, что школьники 7-9 классов помогали с ремонтными работами с согласия родителей.

 

Ранее мы сообщали, что в школе №28 Джамбайского района Самаркандской области школьников привлекли к ремонтным работам, проводимым в школе. В Управлении народного образования Самаркандской области и Управлении народного образования Джамбайского района провели расследование по данному делу.

 

Выяснилось, что в данной школе действительно проводился мелкий ремонт с привлечением наемных работников. Школьниками на фото, которое распространилось в сети Интернет, являются шесть учащихся 7-9 классов, которые с согласия родителей приехали помочь с ремонтными работами.

 

Кроме того, родители учеников также подтвердили, что отправили своих детей в школу для оказания помощи и приобретения практических навыков. Также пять девочек, которые были на распространившемся фото, являются ученицами 11-х классов, которые пришли в школу, чтобы узнать оценки выпускных государственных экзаменов.

 

«В ходе беседы с администрацией школы и классными руководителями, выяснилось, что им известно, что привлечение учеников к принудительному труду является нарушением закона, и они не привлекали учащихся к ремонтным работам», - говорится в сообщении.

 

На сегодняшний день продолжается изучение данной ситуации.

 

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