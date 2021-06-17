В Самарканде задержаны двое местных жителей, которые выращивали коноплю

13 июня сотрудники ОВД и СГБ Самаркандской области выявили сразу два случая выращивания наркотических веществ жителями одного и того же района, сообщает

Отмечается, что нарушителей поймали с поличным в ходе проведения оперативно-профилактической работы «Корадори-2021» в поселке «Уйругул» махалли «Чортут» Нурабадского района.

Один из нарушителей – 41-летний Д.К. посадил и выращивал 87 кустов наркотического растения "конопля” на посевной площади своего участка. В ходе дознания мужчина признался, что выращивал наркотики для собственного пользования.

В тот же день выяснилось, что подобным занятием промышляла и его соседка - 38-летняя Т.Г. На ее полях росло 86 кустов конопли.

Отмечается, что все растения были оформлены и изъяты в соответствующем порядке. В отношении нарушителей возбуждены уголовные дела по статье 270 («Культивирование запрещенных к возделыванию культур»). Им грозит от 1 до 3 лет лишения свободы.