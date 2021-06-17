«Сжевавший» карту памяти сотрудник пресс-службы хокимията Иштыхана получил строгий выговор

Пресс-служба хокимията Самаркандской области и региональное управление АИМК изучили случившийся инцидент.

Ранее STV.UZ сообщал о том, что сотрудник пресс-службы хокимията Иштыхана препятствовал работе творческой группы телеканала MY5.



Вследствие, пресс-служба хокимията Самаркандской области и региональное управление АИМК 16 июня изучили случившийся инцидент.

В ходе рассмотрения случившегося, выяснилось, что корреспондента MY5 Отажона Раббонакулова попросили выключить камеру. Основная причина заключалась в том, что каркас здания после пожара мог обрушиться на собравшихся людей. Корреспондента попросили начать съемку, когда разойдется весь народ.

Однако между сотрудником пресс-службы хокимията Иштыханского района и корреспондентом начались разногласия. Съемочная группа продолжала снимать происходящее, несмотря на просьбу прекратить. После данного случая в соцсетях и СМИ распространилась информация о том, что пресс-секретарь хокимията проглотил карту памяти оператора телеканала.

По словам Ильхома Бобоева, сотрудника пресс-службы хокимията Иштыхана, он не вытаскивал карту памяти из фотоаппарата, а все обвинения являются безосновательными. Также он отметил, что попросил журналиста не фотографировать.

В свою очередь корреспондент телеканала MY5 Отажон Раббонакулов сообщил, что пресс-секретарь хокимията поначалу возражал против съемок, но позже журналист смог взять интервью у хокима района и ряда других граждан.

О том, что пресс-секретарь проглотил карту памяти, корреспондент услышал от других людей, однако сам этого не видел.

По итогам, распоряжением хокима Иштыханского района от 16 июня, Ильхом Бобоев получил строгий выговор. Корреспонденту Отажону Раббонакулову пояснили, что он может подать в суд, если имуществу творческой группы телеканала действительно был нанесен ущерб. Журналист сказал, что не имеет никаких претензий.

Ранее Комил Алламажонов опубликовал комментарий касаемо данного инцидента.