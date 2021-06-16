Американские специалисты работают над 3D-моделью памятников Самарканда

Трехмерная модель, созданная узбекскими и немецкими специалистами в комплексе Регистан в Самарканде, самой красивой площади на земле и жемчужине Центральной Азии шесть лет назад, поразила не только самаркандцев, но и иностранных гостей.





В эти дни команда опытных специалистов во главе с доктором Гербертом Дональдом Машнером, президентом Global Digital Heritage, пребывает в Самарканде. Творческая группа работает над 3D-моделью усыпальницы Гур Эмир, мечети Биби Ханум, древнего городища Афросиаб, обсерватории Улугбека, площади Регистан и мавзолея Джума.

Иностранные гости посетили Самарканд по приглашению Национальной ассоциации электронных СМИ Узбекистана. Команда STV.UZ побывала на съемочной площадке и пообщалась с создателями первого проекта, направленного на развитие виртуального туризма в Узбекистане.

ДРОН, роуминг, 360-градусные камеры, лазерные сканеры. С помощью этого оборудования, которое пролетает в данный момент над мавзолеем Бибиханум, американские и европейские специалисты создают трехмерную модель архитектурных памятников Самарканда. Они вносят свой вклад в передачу неповторимого облика шедевров мировой цивилизации будущим поколениям, создав трехмерные модели объектов археологии, полиантологии, культурного наследия в 14 странах мира.

- Мы приехали в Самарканд в рамках проекта по оцифровке исторических объектов, памятников и архитектурных сооружений в формате 3Д, -говорит представитель компании Global Digital Heritage, доктор Герберт Машнер. -Первыми объектами для оцифровки станут такие исторические памятники, как Гури Эмир, мечеть Бибиханым. Наш совместный проект с НАЭСМИ - первый проект, который станет основой для развития виртуального туризма в Узбекистане. На этой неделе мы будем работать в Самарканде. На следующей-планируем съездить в Шахрисабз и снимать резиденцию Оксарой, комплексы Дорус-Саодат и Дорут-Тиловат. Год назад, когда приехал в Самарканд, я разговаривал со многими местными жителями. Они отметили, что эти мавзолеи являются памятниками эпохи великих Тимуридов, и создание их 3D-модели очень актуально.

Марокко, Турция, ОАЭ, Босния, Румыния, Италия. С образцами творческих работ представителей Global Digital Heritage, проведенных в этих странах, можно ознакомиться в социальной сети Facebook и на канале YouTube. Среди азиатских стран Узбекистан в числе первых, где реализовывается проект по созданию исторических памятников в 3Д формате. На вопрос почему именно Узбекистан, доктор Машнер отметил, что богатство культурного наследия нашей страны, особенно центральная точка Великого шелкового пути, колыбель древней культуры, привлекает археологов всего мира.

-К сожалению, многие памятники культурного наследия сегодня находятся под угрозой из-за террористических атак и стихийных бедствий в мире. Например, в Сирии редкие объекты старины исчезли с лица земли. Узбекистан - страна с богатой историей. Поэтому мы поставили перед собой благородную цель - запечатлеть в объективы наших фотоаппаратов уникальные архитектурные памятники, сохранившиеся до наших дней, и передать их будущим поколениям. Благодаря нашей неправительственной организации мы не преследуем материальный интерес. Созданные нами 3D-модели станут основой для будущих исследований в области археологии, образовательных процессов в школах и университетах. Я также надеюсь, что это будет способствовать увеличению туристического потенциала Самарканда.

Американские специалисты в следующем году планируют создать 3D-модели мавзолеев и достопримечательностей Бухары и Хивы.

Зарина Хакбердиева