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  • 16 июнь 2021 11:01
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В Самарканде возбуждено уголовное дело по факту незаконного строительства

В Самарканде возбуждено уголовное дело по факту незаконного строительстваАдминистрация Самаркандской области направила в областную прокуратуру предложение изучить законность строительных работ на Минском бульваре в Самарканде. На основании этого областная прокуратура изучила документы, дающие право на строительство современных домов в стиле «Townhouse», детского дошкольного учреждения и торговых точек.

 

В ходе расследования были выявлены факты подделки документов о выдаче разрешения на строительство зданий по данному адресу. В связи с этим возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК РУз.

 

Как отмечается в сообщении областной прокуратуры, предварительное следствие продолжается. Подробности его результатов будут предоставлены позже.


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