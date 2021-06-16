В Самарканде возбуждено уголовное дело по факту незаконного строительства

Администрация Самаркандской области направила в областную прокуратуру предложение изучить законность строительных работ на Минском бульваре в Самарканде. На основании этого областная прокуратура изучила документы, дающие право на строительство современных домов в стиле «Townhouse», детского дошкольного учреждения и торговых точек.

В ходе расследования были выявлены факты подделки документов о выдаче разрешения на строительство зданий по данному адресу. В связи с этим возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК РУз.

Как отмечается в сообщении областной прокуратуры, предварительное следствие продолжается. Подробности его результатов будут предоставлены позже.