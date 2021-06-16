» » » В Самарканде ожидается появление в городе электрических автобусов
﻿
  • 16 июнь 2021 9:43
  • 214

В Самарканде ожидается появление в городе электрических автобусов

Самарканд первым в Узбекистане присоединился к программе «Зеленые города». В рамках этой программы ЕБРР ожидается появление в городе электрических автобусов. 
 

В Самарканде ожидается появление в городе электрических автобусов

 

Самарканд стал первым городом в Узбекистане, который улучшит планирование устойчивого развития, присоединившись к программе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) «Зеленые города» стоимостью 3 млрд евро. Об этом Spot сообщили в пресс-службе организации.
 
Присоединяясь к программе устойчивого развития, города запускают проект (в случае Самарканда это, как ожидается, будет инвестиция в электрические автобусы), а также разработают План действий для «озеленения» города (ПДОГ), в котором описываются дальнейшие действия по улучшению состояния окружающей среды.

Электробусы в Узбекистане
В 2019 году в Ташкенте начали тестировать один электробус, но это оказалось невыгодно — чтобы обслуживающий персонал и зарядная станция себя оправдывали нужно больше таких машин.

В 2020 году стало известно, что в 2021—2023 годах планируется купить для Ташкента 300.

Похожие статьи:
﻿
Самарканд присоединился к программе ЕБРР

Самарканд присоединился к программе ЕБРР "Зеленые города". Город намерен закупить электробусы и разработать план по озеленению города

Новости Самарканда
﻿
ЕБРР планирует провести заседание Совета управляющих банка в 2023 году в Самарканде

ЕБРР планирует провести заседание Совета управляющих банка в 2023 году в Самарканде

Новости Самарканда
﻿
Сума Чакрабарти уверен, что Самарканд получит право провести заседание Совета управляющих ЕБРР

Сума Чакрабарти уверен, что Самарканд получит право провести заседание Совета управляющих ЕБРР

Новости Самарканда
﻿
В Самарканде стартовал проект по улучшению системы водоснабжения стоимостью в $2,6 млн.

В Самарканде стартовал проект по улучшению системы водоснабжения стоимостью в $2,6 млн.

Новости Самарканда
﻿
ЕБРР предложил ускорить проект строительства платной дороги Ташкент-Самарканд

ЕБРР предложил ускорить проект строительства платной дороги Ташкент-Самарканд

Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика