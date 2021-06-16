В Самарканде ожидается появление в городе электрических автобусов

Самарканд первым в Узбекистане присоединился к программе «Зеленые города». В рамках этой программы ЕБРР ожидается появление в городе электрических автобусов.

Самарканд стал первым городом в Узбекистане, который улучшит планирование устойчивого развития, присоединившись к программе Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) «Зеленые города» стоимостью 3 млрд евро. Об этом Spot сообщили в пресс-службе организации.

Присоединяясь к программе устойчивого развития, города запускают проект (в случае Самарканда это, как ожидается, будет инвестиция в электрические автобусы), а также разработают План действий для «озеленения» города (ПДОГ), в котором описываются дальнейшие действия по улучшению состояния окружающей среды.





Электробусы в Узбекистане

В 2019 году в Ташкенте начали тестировать один электробус, но это оказалось невыгодно — чтобы обслуживающий персонал и зарядная станция себя оправдывали нужно больше таких машин.





В 2020 году стало известно, что в 2021—2023 годах планируется купить для Ташкента 300.