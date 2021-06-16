Комил Алламжонов о представителе хокимията, который съел флешку

Председатель Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов прокомментировал резонансный случай, когда представитель одного из районных хокимиятов Самаркандской области съел флешку из фотоаппарата журналистов, чтобы те не смогли снимать репортаж.

"В Самарканде сотрудник пресс-службы хокимията забрал у журналиста фотоаппарат и съел из него флешку. Я считаю, что таких сотрудников нужно обследовать у психиатра и прививать от бешенства. Очень интересно, какое наказание установлено законом для сотрудника госоргана, съевшего флешку оператора?", – отметил он.

Алламжонов также добавил, что, вероятно, это и есть собачья преданность своему руководителю.

"Чем больше живёшь, тем больше видишь", – заключил он.

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