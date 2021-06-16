В Самарканде на автомобиль обрушилась труба

видео, на котором видно, что из-за трубы, обрувшившейся на машину, Nexia получила значительные повреждения.
Сообщается, что инцидент произошел 14 июня в массиве Сартепо города Самарканда.
Информацию об упавшей трубе, установленной порядка 40 лет назад, подтвердил начальник областного управления жилищно- комунального обслуживания Баходир Негматов. Однако он отметил, что выводы делать рано, необходимо тщательно расследовать данный инцидент, сообщает Zamon.
"Вчера примерно в 08:30 утра специалисты управления побывали на месте инцидента. И первое, что они отметили, что труба, диаметр которой составляет 273 мм, упала не сама по себе. Причину её обрушения ещё предстоит уточнить", - отметил Баходыр Негматов.
Он также отметил, что пострадавшая машина остановилась посередине дороги в неположенном месте.
В настоящее время Nexia находится на штраф-стоянке.
Видео доступно здесь.