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  • 16 июнь 2021 9:03
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В Самарканде на автомобиль обрушилась труба

В Самарканде на автомобиль обрушилась труба

В социальных сетях распространилось видео, на котором видно, что из-за трубы, обрувшившейся на машину, Nexia получила значительные повреждения.


Сообщается, что инцидент произошел 14 июня в массиве Сартепо города Самарканда.

 

Информацию об упавшей трубе, установленной порядка 40 лет назад, подтвердил начальник областного управления жилищно- комунального обслуживания Баходир Негматов. Однако он отметил, что выводы делать рано, необходимо тщательно расследовать данный инцидент, сообщает Zamon.

 

"Вчера примерно в 08:30 утра специалисты управления побывали на месте инцидента. И первое, что они отметили, что труба, диаметр которой составляет 273 мм, упала не сама по себе. Причину её обрушения ещё предстоит уточнить", - отметил Баходыр Негматов.

 

Он также отметил, что пострадавшая машина остановилась посередине дороги в неположенном месте.

 

В настоящее время Nexia находится на штраф-стоянке. 

Видео доступно здесь.


ИСТОЧНИК


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