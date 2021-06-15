Почему журналистам My5 запретили освещать пожар в Иштыханском районе?

Несколько дней назад в торговых точках дехканского рынка Иштыханского района произошел пожар. 14 июня журналисты Центральной студии My5 TV выехали на место происшествия для освещения пожара.
По прибытию руководитель информационной службы администрации района Ильхом Бобоев преградил дорогу представителям СМИ, которые брали интервью у местных жителей. Во время съемок И.Бобоев выхватил у ребят камеру и вытащил из нее карту памяти.
По словам корреспондентов My5, они снимали встречу хокима Иштыханского района с продавцами, чья продукция сгорела во время пожара.
Как рассказывает творческая команда, И.Бобоев засунул карточку в рот и начал ее жевать.
Урегулировать неприятную ситуацию прибыли сотрудники органов внутренних дел. Они вмешались в потасовку, однако, карту памяти не удалось вернуть.
Руководитель информационной службы хокимията Иштыханского района И.Бобоев прокомментировал данный инцидент следующим образом.
В хокимияте сообщили, что официальное заявление будет обнародовано в ближайшее время.