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  • 15 июнь 2021 18:31
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Почему журналистам My5 запретили освещать пожар в Иштыханском районе?

Несколько дней назад в торговых точках дехканского рынка Иштыханского района произошел пожар. 14 июня журналисты Центральной студии My5 TV выехали на место происшествия для освещения пожара.

 

Почему журналистам My5 запретили освещать пожар в Иштыханском районе?

 

По прибытию руководитель информационной службы администрации района Ильхом Бобоев преградил дорогу представителям СМИ, которые брали интервью у местных жителей. Во время съемок И.Бобоев выхватил у ребят камеру и вытащил из нее карту памяти.

 

По словам корреспондентов My5, они снимали встречу хокима Иштыханского района с продавцами, чья продукция сгорела во время пожара.

 

«Пресс-служба районной администрации не хотела, чтобы мы освещали случившееся, заявив, что проблема решена. Руководитель инфослужбы продолжал игнорировать и настаивать на своем, несмотря на наши неоднократные попытки запечатлеть все происходящее на камеру. Потом вдруг вынул карту памяти из нашего фотоаппарата»,-рассказывает один из журналистов.

 

Как рассказывает творческая команда, И.Бобоев засунул карточку в рот и начал ее жевать.

 

«Возможно, таким образом, он хотел проглотить ее и избавиться от кадров. Мы незнаем куда подевалась после этого флешка, но в ней содержались очень важные съемки»,-продолжали рассказывать ребята.

 

Урегулировать неприятную ситуацию прибыли сотрудники органов внутренних дел. Они вмешались в потасовку, однако, карту памяти не удалось вернуть.

 

Руководитель информационной службы хокимията Иштыханского района И.Бобоев прокомментировал данный инцидент следующим образом.

 

«Мы пошли в 01:00 ночи, чтобы изучить ситуацию на рынке. К полудню, когда мы попытались успокоить людей, все началось снова. Во время опроса горожан собралась толпа. Я несколько раз объяснял, что люди и так возмущены. Значит, произошло недоразумение», - сказал И.Бобоев.

 

В хокимияте сообщили, что официальное заявление будет обнародовано в ближайшее время.


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