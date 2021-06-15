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  • 15 июнь 2021 15:39
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Ортик Султанов назначен начальником управления культуры Самарканда

Известный комик Ортик Султанов назначен исполняющим обязанности начальника городского управления культуры Самарканда. Об этом сообщил представитель городской администрации Абдуджаббор Пулатов.

 

Ортик Султанов назначен начальником управления культуры Самарканда

 

Уроженец Ургута в 1992 году окончил Ташкентский государственный институт искусств по специальности «Театр и кино».

 

О. Султанов - кандидат искусствоведения. Свою карьеру актер начал в Самаркандском театре музыкальной драмы. Работал режиссером Самаркандской областной телерадиокомпании, телеканалов «Ёшлар» и «Узбекистон».


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