Ортик Султанов назначен начальником управления культуры Самарканда

Известный комик Ортик Султанов назначен исполняющим обязанности начальника городского управления культуры Самарканда. Об этом сообщил представитель городской администрации Абдуджаббор Пулатов.

Уроженец Ургута в 1992 году окончил Ташкентский государственный институт искусств по специальности «Театр и кино».

О. Султанов - кандидат искусствоведения. Свою карьеру актер начал в Самаркандском театре музыкальной драмы. Работал режиссером Самаркандской областной телерадиокомпании, телеканалов «Ёшлар» и «Узбекистон».