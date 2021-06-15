Гранаты Варганза выращивают в Тайлаке

Всемирно известные гранаты Варганза стали выращивать на 4 гектарах земли фермерского хозяйства «Худойбердиев Озод Шодикулович». Согласно проекту, саженцы граната были привезены с региона Варганза Сурхандарьинской области и адаптированы к местным климатическим условиям. В прошлом году был собран первый урожай граната-около пяти тонн. Сегодня урожайность намного превышает. В перспективе собрать 70-80 тонн с одного гектара.





-Мы выращиваем четыре сорта гранат, -говорит Ориф Худойбердиев, руководитель ФХ «Худойбердиев Озод Шодикулович». –Саженцы привезены из Варганзы, Сырдарьинской и Навоийской областей. На самом деле сравнительно с другим фруктом выращивать гранат очень сложно. Поначалу в качестве эксперимента мы посадили саженцы на небольшую площадь земли, для этого привлекли опытных фермеров и специалистов, чтобы они могли правильно ухаживать за урожаем. Саженцы были посажены четыре года назад, уже на третий год они стали плодоносить. В Тайлаке земля мягкая, словом, хорошая почва, здесь много воды и поэтому деревья растут быстро и дают богатый урожай.

На данный момент этот фрукт реализовывается на внутреннем рынке, однако, спрос на гранаты за рубежом растет. В фермерском хозяйстве предпринимаются практические меры по экспорту граната и его промышленной переработке. Также здесь выращивают лечебную малину. В год собирается свыше шестисот килограммов. Помимо внутреннего потребительского рынка, продукция направлена на экспорт.

Следующим пунктом назначения участников пресс-тура, организованного областным управлением «Узагроинспекции», стало фермерское хозяйство «Сиёб Шавкат Орзу». В настоящее время здесь разбит интенсивный сад на площади 100 га, который орошается по водосберегающей технологии. Фермерское хозяйство нацелено выращивать экологически чистый продукт без использования синтетических удобрений.

По словам руководителя хозяйства, биологический продукт за рубежом пользуется большим спросом. Органическое сельское хозяйство выращивает 12 сорт яблок, трудоустроено 30 человек. Также при хозяйстве имеется холодильник, где хранится до двух тысяч тонн выращенного урожая.

-В нашем районе 12 061 га сельскохозяйственных угодий, из них 2 626 га отведены под выращивание винограда, - сказал заместитель хокима Тайлакского района Норпулат Мирзаев. – На 1200 гектарах земли внедрено капельное орошение. Водосберегающие технологии позволяют экономить воду в 3-4 раза и повышать урожайность. С начала года система капельного орошения была внедрена на 240 гектарах, а до конца года на основе таких современных технологий планируется создать еще 520 гектаров интенсивных садов. В этом году в нашем районе ожидается выращивание 140 тысяч тонн овощей, фруктов, картофеля и винограда.

Журналисты также ознакомились с деятельностью многопрофильного фермерского хозяйства «Акмал Тошпулатов» в области животноводства, переработки молока и овощеводства.

По данным, в хозяйстве выращивают более 300 племенных голов крупного рогатого скота для производства молока и мяса.

Около 50 коров породы «Голштейн», импортированные из Нидерландов, дают 40 литров молока в день. Удивительно, что фермер внедрил систему электрической защиты, которая служит границей для скота. При хозяйстве также создан молочный цех, где производятся молочные продукты.

Зарина Хакбердиева