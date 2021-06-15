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  • 15 июнь 2021 10:10
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На одном из рынков Самарканда вспыхнул пожар

На одном из рынков Самарканда вспыхнул пожарВ ночь на 14 июня УЧС Самаркандской области поступило сообщение о пожаре в нескольких магазинах на территории дехканского базара «Иштихон» по улице А.Навои. Об этом сообщает UzReport.

 

Получив сигнал о происшествии в 00:01 часов, шесть пожарно-спасательных отрядов оперативно выехали к обозначенному месту. Отмечается, что уже к 00:32 часам пламя было локализовано, а в 01:35 пожар был полностью потушен.

 

Слаженной работой спасателей, удалось спасти от огня 450 кв.м. горевшей территории. Инцидент обошелся без жертв и пострадавших. Причина пожара и размер материального ущерба выясняются специалистами.


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