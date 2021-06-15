На одном из рынков Самарканда вспыхнул пожар

В ночь на 14 июня УЧС Самаркандской области поступило сообщение о пожаре в нескольких магазинах на территории дехканского базара «Иштихон» по улице А.Навои. Об этом сообщает UzReport.

Получив сигнал о происшествии в 00:01 часов, шесть пожарно-спасательных отрядов оперативно выехали к обозначенному месту. Отмечается, что уже к 00:32 часам пламя было локализовано, а в 01:35 пожар был полностью потушен.

Слаженной работой спасателей, удалось спасти от огня 450 кв.м. горевшей территории. Инцидент обошелся без жертв и пострадавших. Причина пожара и размер материального ущерба выясняются специалистами.