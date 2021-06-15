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  • 15 июнь 2021 9:48
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В Самаркандской области школьников заставили ремонтировать классы

В Самаркандской области школьников заставили ремонтировать классыУправления народного образования Самаркандской области прокомментировало сообщение о том, что в Джамбайском районе ученики привлечены к ремонту школы. Об этом сообщает Repost.

 

Ранее в сети было опубликовано сообщение о том, что учащиеся школы № 28 Джамбайского района Самаркандской области были привлечены к ремонтным работам, проводимым в школе. В настоящее время по данному факту проводится расследование.

 

Управление народного образования Самаркандской области заявило, что предоставит позже дополнительную информацию.


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