В Самаркандской области школьников заставили ремонтировать классы

Управления народного образования Самаркандской области прокомментировало сообщение о том, что в Джамбайском районе ученики привлечены к ремонту школы. Об этом сообщает Repost.

Ранее в сети было опубликовано сообщение о том, что учащиеся школы № 28 Джамбайского района Самаркандской области были привлечены к ремонтным работам, проводимым в школе. В настоящее время по данному факту проводится расследование.

Управление народного образования Самаркандской области заявило, что предоставит позже дополнительную информацию.