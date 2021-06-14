Два человека погибли в результате взрыва газовоза в Самаркандской области

Два человека погибли в результате взрыва газовоза на газонаполнительной станции бытовых газовых баллонов в Самаркандской области, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные Самаркандского УВД.
Инцидент произошел 14 июня примерно в 17:40 на станции в махалле "Кенагас" Ургутского района Самаркандской области. Взрыв произошел во время слива сжиженного газа из цистерны газовоза ЗИЛ-130.
В результате на месте происшествия погибли водитель грузовика и работник газонаполнительной станции.
По данному факту проводится расследование.