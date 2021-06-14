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  • 14 июнь 2021 16:44
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В Самарканде пребывают известные блогеры Казахстана

12 июня текущего года в город Самарканд прибыли известные блогеры Казахстана Мейирхан Шерниязов и Азим Саидбаев.

 

В Самарканде пребывают известные блогеры Казахстана

 В Самарканде пребывают известные блогеры Казахстана

 

Основной целью их визита является ознакомление с туристическими возможностями Самарканда для дальнейшей пропаганды потенциала в Казахстане. Гости посетили туристическую деревню «Конигиль», мечети Биби Ханым, Хазрет Хызр, ансамбль Регистан и другие. Во время визита у гостей была возможность испытать на себе гостеприимство, а также дружелюбие узбекского народа. 

 

Видеоблоги, снятые в Самарканде о достопримечательностях, послужат презентацией туристического продукта Самаркандской области и дальнейшему привлечению туристов в регион.

 

Следует отметить, что  Мейирхан Шерниязов и Азим Саидбаев являются не только знаменитыми блогерами Казахстана, но и ведущими специалистами киноиндустрии.

 

Визит иностранцев продолжается, сообщает пресс-служба Главного управления по туризму и спорту Самаркандской области.


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