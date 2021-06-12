Как пандемия повлияла на экономику страны?

Институциональное развитие взаимоотношений финансово-кредитной системы с реальным сектором экономики обсудили на 13-ой международной научно-практической конференции с участием преподавателей и ученых ведущих вузов многих стран мира. Конференция состоялась в формате онлайн-связи в Самаркандском институте экономики и сервиса.





На международной конференции с докладами выступили представители Тамбовского университета, Карагандинского экономического университета, Полтавского университета экономики и торговли, а также Полоцкого государственного университета. Среди преподавателей-участников активно обсуждался вопрос влияния коронавируса на экономическую составляющую той или иной страны, уровень жизни населения в условиях пандемии COVID 19.

Как считают самаркандские эксперты, экономика Узбекистана в результате пандемии пострадала меньше, чем других стран. Соответствующие меры, своевременно принятые главой государства по улучшению благосостояния узбекского народа, позволили стабилизировать экономику страны в целом. На конференции также был заслушан доклад профессора из Казахстана о научном открытии «Закона сохранения и комплексного развития этносов посредством спасательной гармонии на истинно духовной основе».

Кроме того, со стороны экономистов представлены проектные предложения в финансово-кредитной системе.

Зарина Хакбердиева