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  • 12 июнь 2021 16:43
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Как пандемия повлияла на экономику страны?

Институциональное развитие взаимоотношений финансово-кредитной системы с реальным сектором экономики обсудили на 13-ой международной научно-практической конференции с участием преподавателей и ученых ведущих вузов многих стран мира. Конференция состоялась в формате онлайн-связи в Самаркандском институте экономики и сервиса.

 


На международной конференции с докладами выступили представители Тамбовского университета, Карагандинского экономического университета, Полтавского университета экономики и торговли, а также Полоцкого государственного университета. Среди преподавателей-участников активно обсуждался вопрос влияния коронавируса на экономическую составляющую той или иной страны, уровень жизни населения в условиях пандемии COVID 19.

 

Как считают самаркандские эксперты, экономика Узбекистана в результате пандемии пострадала меньше, чем других стран. Соответствующие меры, своевременно принятые главой государства по улучшению благосостояния узбекского народа, позволили стабилизировать экономику страны в целом. На конференции также был заслушан доклад профессора из Казахстана о научном открытии «Закона сохранения и комплексного развития этносов посредством спасательной гармонии на истинно духовной основе».

 

Кроме того, со стороны экономистов представлены проектные предложения в финансово-кредитной системе.

 

Зарина Хакбердиева


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