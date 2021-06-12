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  • 12 июнь 2021 15:33
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В Узбекистане запустили проект цифровизации исторических объектов

Пилотный проект будет реализован в Самарканде, а первыми объектами для оцифровки станут усыпальница Гур Эмир, мечеть Биби Ханум, древнее городище Афросиаб, обсерватория Улугбека, площадь Регистан и мавзолей Джума.

 

В Узбекистане запустили проект цифровизации исторических объектов

 

В Узбекистане решили оцифровать исторические объекты, памятники и архитектурные сооружения. Проект будет реализован Национальной ассоциацией электронных СМИ Узбекистана, Агентством кинематографии Узбекистана и американской компанией Global Digital Heritage в рамках программы "Новый Узбекистан. Новый взгляд".

 

Исторические объекты будут реконструированы в формате VR — дополненной реальности.

Проект несет и образовательную цель — все желающие смогут ознакомиться с памятниками Узбекистана в онлайн-формате на специальном ресурсе.

 

Представители Global Digital Heritage займутся обучением специалистов из Узбекистана современным технологиям и работе с дронами, камерами и видеосъемкой объектов. Об этом шла речь на встрече в Агентстве кинематографии Узбекистана. Пилотный проект будет реализован в Самарканде, а первыми объектами для оцифровки станут усыпальница Гур Эмир, мечеть Биби Ханум, древнее городище Афросиаб, обсерватория Улугбека, площадь Регистан и мавзолей Джума.

 

"Тенденция создания исторических памятников в 3D уже распространилась во всем мире, и теперь к ней присоединится и Узбекистан. Данный проект будет интересен для каждого, но в особенности – для молодежи, не представляющей своей жизни без новых технологий, гаджетов и виртуальной реальности. Помимо познавательной, проект несет в себе и обучающую функцию – будут проводиться тренинги для молодежи по освоению цифровой визуализации, трехмерной виртуализации, геопространственной информатики".

 

Фирдавс Абдухаликов

Руководитель НАЭСМИ


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