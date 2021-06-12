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  • 12 июнь 2021 11:48
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Освобожденный из тюрьмы певец Жасур Умиров женился

Певец Жасур Умиров, освобожденный накануне из тюрьмы, где находился по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней, женился.

 

Освобожденный из тюрьмы певец Жасур Умиров женился

 

 

В феврале он был признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней по статье 118 (изнасилование) Уголовного кодекса Каттакурганским городским уголовным судом и приговорен к 5 годам лишения свободы.

 

Спустя четыре месяца, 8 июня 2021 года, Верховный суд Республики Узбекистан провел закрытое слушание уголовного дела по кассационным жалобам адвокатов  потерпевшей и осужденного Жасура Умирова. 10 июня певец освободился из тюрьмы и вернулся к семье. 

 

Корреспондент Zamon.uz связался с родственниками певца и поинтересовался его нынешним состоянием. Один из близких певца сообщил, что на данный момент состояние Жасура Умирова удовлетворительное, он чувствует себя хорошо.

 

Мало того,  Жасур Умиров, как оказалось, женился на той самой девушке —  Шахзоде Муминовой. Они живут вместе, а сам брак зарегистрирован, когда Умиров отбывал наказание. 

 

Напомним, что в соцсетях Фуркат Рузиев, отец девушки,  отмечал, что Жасур Умиров искупит свою вину, если женится на ней и сделает ее счастливой. 


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