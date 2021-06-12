Ситуация, связанная с гибелью сотрудника ГНИ Каттакургана, взята на контроль

11 июня по сети Интернет разлеталась информация о том, что сотрудники дорожно-патрульной службы убили заместителя начальника Государственной налоговой инспекции.

Так, сообщалось, что 10 июня этого года заместитель начальника Государственной налоговой инспекции Каттакурганского района Самаркандской области Азиз Ахмедов скончался в результате насилия, примененного сотрудниками Службы безопасности дорожного движения.

Министерство внутренних дел Республики Узбекистан выразило свое официальное отношение к данному случаю, согласно которому автомобиль марки Cobalt, за рулем которого был гражданин Азиз Ахмедов проехал на красный сигнал светофора без остановки, не выполнял требования работника службы об остановке транспортного средства, пытался скрыться, двигаясь на высокой скорости, после чего остановился посреди проезжей части автомобильной дороги и покинул транспортное средство и пытался убежать пешком. Министерство ссылается на видеоматериал с Интернета, на котором запечатлено вышеупомянутое происшествие.

В настоящее время по данному факту прокуратурой Каттакурганского района возбуждено уголовное дело, ведутся следственные действия. Окончательный вывод по данному делу станет известен после завершения следственных действий.

Комитет Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам обороны и безопасности по результатам изучения данного случая предоставляет информацию для широкой общественности. В свою очередь, Комитет заявляет, что нетерпим к любому нарушению закона.