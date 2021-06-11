Сотрудников ДПС заподозрили в убийстве замначальника налоговой инспекции

Сотрудники органов внутренних дел прижали лицо налоговика к заднему сиденью машины марки Spark. Несмотря на то, что налоговик кричал, что ему больно, сотрудники ДПС продолжали применять физическую силу.

Об этом сообщил председатель общества прав человека «Эзгулик» Абдурахмон Ташанов.

По его данным, 10 июня в 00:20 четыре сотрудника дорожно-патрульной службы остановили автомобиль марки Cobalt за нарушение правил дорожного движения. Водителем оказался заместитель начальника налоговой инспекции Каттакурганского района Самаркандской области Азиз Ахмедов.

Затем сотрудники ОВД прижали лицо налоговика к заднему сиденью машины марки Spark. Несмотря на то, что налоговик кричал, что ему больно, сотрудники ДПС продолжали применять физическую силу. В результате Азиз Ахмедов скончался на месте происшествия.

Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что причиной смерти стала нехватка воздуха. Кроме того, телесные повреждения были обнаружены на лице и шее налоговика. Стало также известно, что прокуратура возбудила уголовное дело по статье 206 (превышение власти или должностных полномочий) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.





«Вышеуказанный инцидент указывает на факты, что в системе органов внутренних дел все еще продолжаются пытки и насилие», - сказал Абдурахмон Ташанов.

Он призвал правозащитные организации внимательно изучить данный трагический инцидент.