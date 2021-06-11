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  • 11 июнь 2021 17:52
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Сотрудников ДПС заподозрили в убийстве замначальника налоговой инспекции

Сотрудники органов внутренних дел прижали лицо налоговика к заднему сиденью машины марки Spark. Несмотря на то, что налоговик кричал, что ему больно, сотрудники ДПС продолжали применять физическую силу.

 

Сотрудников ДПС заподозрили в убийстве замначальника налоговой инспекции

 

Об этом сообщил председатель общества прав человека «Эзгулик» Абдурахмон Ташанов.

По его данным, 10 июня в 00:20 четыре сотрудника дорожно-патрульной службы остановили автомобиль марки Cobalt за нарушение правил дорожного движения. Водителем оказался заместитель начальника налоговой инспекции Каттакурганского района Самаркандской области Азиз Ахмедов.

 

Затем сотрудники ОВД прижали лицо налоговика к заднему сиденью машины марки Spark.  Несмотря на то, что налоговик кричал, что ему больно, сотрудники ДПС продолжали применять физическую силу. В результате Азиз Ахмедов скончался на месте происшествия.

 

Результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что причиной смерти стала нехватка воздуха. Кроме того, телесные повреждения были обнаружены на лице и шее налоговика. Стало также известно, что прокуратура возбудила уголовное дело по статье 206 (превышение власти или должностных полномочий) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.


«Вышеуказанный инцидент указывает на факты, что в системе органов внутренних дел все еще продолжаются пытки и насилие», - сказал Абдурахмон Ташанов. 

 

Он призвал правозащитные организации внимательно изучить данный трагический инцидент. 


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