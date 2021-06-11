В Самарканде столкнулись автобус и две легковушки: один человек госпитализирован

Авария с участием автобуса и двух легковых машин произошла в Самаркандском районе Самаркандской области. Об этом сообщили в областном УВД.

По данным, ДТП с участием «Лабо», «Лачетти» и автобуса произошло 10 июня около 19:00 на 3-м километре международной автомагистрали М-37 Самарканд-Бухара-Туркменбаши, проходящей по территории Самаркандской области.

В результате аварии небольшой грузовик Labo перевернулся, а его водитель получил легкие травмы, после чего был госпитализирован в районное медицинское объединение и в скором времени отправлен домой. Другие участники дорожного происшествия не пострадали.

Отмечается, что в автобусе не было пассажиров. Самаркандское РОВД устанавливает обстоятельства аварии.