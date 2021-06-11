Тысячи молодых ребят с сияющими лицами и энтузиазмом, фонтаны, развевающийся повсюду флаг республики- в Самарканде дан старт молодежному фестивалю. Он начался ранним утром с праздничного шествия студенческой молодежи от площади Регистан по Университетскому проспекту к памятнику Амиру Темуру. Некоторые ребята, чтобы поучаствовать в фестивале, ожидали начала масштабного проекта с шести утра.





Праздничный марш студентов сопровождался Национальной гвардией, правоохранительными органами, волонтерами Агентства по делам молодежи, спортсменами. По бульвару прошлись также молодые медики, газовики, электрики, банкиры, одетые в соответствующие наряды. Фестиваль «Молодежь Нового Узбекистана, давайте объединимся!» собрал порядка 20 тысяч человек.

Группа студентов, выкрикивая название своего вуза, пешей прогулкой дошла до памятника Амиру Темуру, где состоялось возложение венков к его подножию. Подобное шествие прошло и в парке культуры и отдыха им. А.Навои. Собравшиеся поэты, культурные деятели и молодые творческие люди организовали культурно-просветительское мероприятие, зачитывая стихи узбекского писателя.

Напомним, молодежный фестиваль будет проходить три дня. Согласно программе, в первый день в высших учебных заведениях города пройдут культурные, образовательные, спортивные мероприятия и соревнования по различным направлениям. Во второй половине дня ожидается проведение КВН в Молодежном центре, гала-концерт и запуск воздушных шаров на площади Регистан.

Зарина Хакбердиева