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  • 11 июнь 2021 11:38
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В Самарканде арестовали «уличных хулиганов»

В Самарканде арестовали «уличных хулиганов»Тиктокеры опубликовали видеоролик, с помощью которого пытались дискредитировать сотрудников правоохранительных органов.

 

По данным УВД Самаркандской области, данный видеоролик в TikTok был размещен 7 июня текущего года. В сообщении отмечается, что в видеоролике двое парней говорили неуместные слова в адрес правоохранителей.

 

Двое молодых людей и оператор были приговорены к 7 суткам административного ареста согласно статье 183 (Мелкое хулиганство) Кодекса об административной ответственности.

 

В зале суда молодые люди выразили сожаление о содеянном, попросили прощения, отмечает UzNews.

Видео пресс службы УВД можно посмотреть здесь.

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