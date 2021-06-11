В Самарканде арестовали «уличных хулиганов»

Тиктокеры опубликовали видеоролик, с помощью которого пытались дискредитировать сотрудников правоохранительных органов.

По данным УВД Самаркандской области, данный видеоролик в TikTok был размещен 7 июня текущего года. В сообщении отмечается, что в видеоролике двое парней говорили неуместные слова в адрес правоохранителей.

Двое молодых людей и оператор были приговорены к 7 суткам административного ареста согласно статье 183 (Мелкое хулиганство) Кодекса об административной ответственности.

В зале суда молодые люди выразили сожаление о содеянном, попросили прощения, отмечает UzNews.