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  • 10 июнь 2021 21:05
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Рахмон и Мирзиёев открыли школу и оздоровительный комплекс в Самарканде и Таджикистане

10 июня Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев отбыл с официальным визитом в Республику Таджикистан. Президенты в ходе переговоров рассмотрели обширную повестку узбекско-таджикского многогранного партнёрства, а также обменялись мнениями по вопросам взаимодействия на международном и региональном уровне.

 


По завершении переговоров в расширенном составе состоялась церемония официального открытия социальных объектов, построенных Самаркандской области Узбекистана и Хатлонской области Таджикистана. Президенты Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон, нажав символическую кнопку, дали старт их деятельности.

 

Как сообщает пресс-служба таджикского лидера, благодаря современным технологиям главы двух стран ввели в эксплуатацию школу и оздоровительный комплекс "Дружба Таджикистана и Узбекистана".

 

Так, школа на 640 ученических мест в Ургутском районе Самаркандской области Узбекистана построена при содействии таджикской стороны. В новом здании узбекские школьники смогут учиться в две смены. Территория учебного заведения занимает 1,5 га, на котором расположен стадион. Здание включает современные учебные классы, спортзалы, предметные кабинетов, просторную столовую.

 

При финансировании узбекской стороны в Кубодиёнском районе Хатлонской области Таджикистана построен медицинский комплекс. Оздоровительный комплекс на 250 коеко-мест способен обслуживать 7,5 тысячи пациентов в год. Он построен при содействии Шавката Мирзиёева.

 

Шавкат Мирзиёев находится с двухдневным визитом в Таджикистане. Он приехал по личному приглашению Эмомали Рахмона. Глава Узбекистана также планирует посетить Согдийскую область.

 

Зарина Хакбердиева


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