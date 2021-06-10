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  • 10 июнь 2021 19:10
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Определены лучшие предприниматели Самаркандской области

В Самарканде прошел региональный этап конкурса «Ташаббус-2021» на приз Президента Республики Узбекистан. В нем соревновались 78 предпринимателей, фермеров и ремесленников, занявших первые места в районах и городах.

 


Конкурсанты в этом году приняли участие в различных номинациях.  Заместитель хокима области Жамшид Уроков поздравил участников и пожелал им успехов в республиканском этапе конкурса.

 

В областном этапе «Ташаббус-2021», который проводился после годичного перерыва, также участвовали негосударственные дошкольные учреждения. Значительно увеличилось и количество предпринимателей, впервые участвующих в конкурсе.

 

- В 2017 году мы открыли семейный бизнес в текстильной промышленности с двумя работниками, - говорит глава семейного предприятия «Ургут Саноат Сервис» Фазлиддин Салимов. -По мере развития нашего бизнеса мы приобрели современное оборудование из Турции и Германии и занялись пошивом мужских рубашек. В настоящее время готовую продукцию реализуем на внутреннем и внешнем рынках под брендом URGUTINI. Трудоустроено 65 человек. За последние пять месяцев текущего года сумма экспорта в Турцию составила 500 миллионов сумов. К концу года планируем приступить к пошиву мужских брюк.

 

Помимо основных направлений, участники конкурса «Ташаббус-2021» оценивались еще в 11 дополнительных номинациях. Таким образом, индивидуальный предприниматель Сирожиддин Бурханов победил в номинации «Лучший стартап-дизайнер года», а самым лучшим семейным предприятиям признано СП «Рохат она чеварлари».

 

Первое место в номинации «Лучший инвестиционный проект» получило общество с ограниченной ответственностью «Ургут Маруфходжи», среди предприятий-экспортеров-ЧП «Кумуш тола»

 

Аналогичным образом, первое место по направлению «Лучший предприниматель года в промышленности» завоевало ООО «Mironkul Construction Materials», в сфере услуг СП «Zarmed Pratiksha Hosptal Group», «Жомбой наслли парранда»- в номинации «Лучший фермер года».

 

Также по результатам конкурса была определена тройка лучших предпринимателей и ремесленников. Участники, занявшие первое место по каждому направлению, будут защищать честь нашего региона, приняв участие в республиканском этапе конкурса «Ташаббус-2021».

 

Зарина Хакбердиева


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