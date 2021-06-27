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  • 10 июнь 2021 16:56
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Состоялось открытие социальных объектов в Самаркандской и Хатлонской областях

Президент Узбекистана в настоящее время с официальным визитом пребывает в Таджикистане. По завершении переговоров в расширенном составе состоялась церемония официального открытия социальных объектов, построенных Самаркандской области Узбекистана и Хатлонской области Таджикистана. Президенты Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон, нажав символическую кнопку, дали старт их деятельности.

 

Состоялось открытие социальных объектов в Самаркандской и Хатлонской областях

 

Медицинский комплекс в Кубодиёнском районе Хатлонской области построен Узбекистаном. Эта современная многопрофильная больница на 250 коек способна обслуживать 7,5 тысячи пациентов в год. Комплекс располагает отделениями хирургии, урологии, оториноларингологии, глазных болезней, интенсивного лечения и реанимации, педиатрии, травматологии, гинекологии, патологии беременности, послеродового восстановления и терапии.

 

Состоялось открытие социальных объектов в Самаркандской и Хатлонской областях

 

Поликлиника в составе комплекса рассчитана на обслуживание 300 пациентов в одну смену и свыше 219 тысяч человек в год.

 

Со стороны Таджикистана в Ургутском районе Самаркандской области была построена общеобразовательная школа. Она рассчитана на 640 учащихся. Трёхэтажное здание располагает 26 классами, спортзалом, актовым залом, столовой, библиотекой, трудовыми и специализированными классами. Учебное заведение оснащено компьютерной техникой и лабораторными приборами.

 

Состоялось открытие социальных объектов в Самаркандской и Хатлонской областях

 Состоялось открытие социальных объектов в Самаркандской и Хатлонской областях

 

Выступившие на церемонии представители двух стран выразили огромную признательность лидерам государств за отдельное внимание укреплению дружбы и взаимной поддержке, созданию благоприятных условий для граждан братских стран.


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