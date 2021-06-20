 В Ургуте при спонсорстве Таджикистана построена новая школа

В махалле Мерганча Ургутского района сдана в эксплуатацию новая школа, построенная при спонсорстве Республики Таджикистан.

В онлайн - церемонии открытия учебного заведения приняли участие руководители Узбекистана и Таджикистана.





Новая школа, построенная по современным стандартам, рассчитана на 640 учащихся, располагает специализированными кабинетами по биологии, физике, химии, лабораториями, информационно-ресурсным центром, спортзалом, столовой.





Напомним, что в прошлом году при спонсорстве Узбекистана была построена новая школа в Согдийской области Таджикистана.