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  • 10 июнь 2021 16:47
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В Ургуте при спонсорстве Таджикистана построена новая школа

В  махалле Мерганча Ургутского района  сдана в эксплуатацию новая школа, построенная  при спонсорстве Республики Таджикистан.

 

В Ургуте при спонсорстве Таджикистана построена новая школа

 В Ургуте при спонсорстве Таджикистана построена новая школа

 В Ургуте при спонсорстве Таджикистана построена новая школа

 В Ургуте при спонсорстве Таджикистана построена новая школа

 В Ургуте при спонсорстве Таджикистана построена новая школа

 

В онлайн - церемонии открытия учебного заведения приняли участие  руководители  Узбекистана и Таджикистана.

Новая школа, построенная по современным стандартам, рассчитана на 640 учащихся, располагает специализированными кабинетами по биологии, физике, химии, лабораториями, информационно-ресурсным центром, спортзалом, столовой.   

Напомним, что в прошлом году при спонсорстве Узбекистана была построена новая школа в Согдийской области Таджикистана.

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