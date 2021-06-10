» » » 11 июня некоторые улицы в Самарканде будут временно перекрыты
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  • 10 июнь 2021 15:33
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11 июня некоторые улицы в Самарканде будут временно перекрыты

 11 июня некоторые улицы в Самарканде будут временно перекрыты

 

 

Ограничение движения автотранспортных средств связано с проведением молодежного фестиваля, который пройдет 11-12 июня этого года. В целях поддержания общественного порядка и обеспечения безопасности движения на территориях, где будут проходить мероприятия, 11 июня некоторые улицы будут временно перекрыты.

 

С 08.00 до 09.00:

  • от площади Регистан до памятника Амира Темура на Университетском бульваре;
С 09.00 до 11.00:
  • от пересечения улицы В.Абдуллаева с улицей Ибн Сино до мечети Хазрет-Хызр;
  • от пересечения улицы Богимайдон с улицей Дагбитской до улицы Кошховуз;
  • от пересечения улиц Рухабад и Регистан через мавзолей Амира Темура до Университетского бульвара;
  • пересечения улицы А.Джами с улицей Амира Темура до улицы Мирзо Улугбека;
  • от мечети Хазрет-Хызр по улице И.Каримова до улицы Шахи-Зинда;
  • от рынка Сиаб по улице Шахи-Зинда до Обсерватории Улугбека

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