 11 июня некоторые улицы в Самарканде будут временно перекрыты

Ограничение движения автотранспортных средств связано с проведением молодежного фестиваля, который пройдет 11-12 июня этого года. В целях поддержания общественного порядка и обеспечения безопасности движения на территориях, где будут проходить мероприятия, 11 июня некоторые улицы будут временно перекрыты.
С 08.00 до 09.00:
- от площади Регистан до памятника Амира Темура на Университетском бульваре;
- от пересечения улицы В.Абдуллаева с улицей Ибн Сино до мечети Хазрет-Хызр;
- от пересечения улицы Богимайдон с улицей Дагбитской до улицы Кошховуз;
- от пересечения улиц Рухабад и Регистан через мавзолей Амира Темура до Университетского бульвара;
- пересечения улицы А.Джами с улицей Амира Темура до улицы Мирзо Улугбека;
- от мечети Хазрет-Хызр по улице И.Каримова до улицы Шахи-Зинда;
- от рынка Сиаб по улице Шахи-Зинда до Обсерватории Улугбека