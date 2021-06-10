 11 июня некоторые улицы в Самарканде будут временно перекрыты

Ограничение движения автотранспортных средств связано с проведением молодежного фестиваля, который пройдет 11-12 июня этого года. В целях поддержания общественного порядка и обеспечения безопасности движения на территориях, где будут проходить мероприятия, 11 июня некоторые улицы будут временно перекрыты.

С 08.00 до 09.00:

от площади Регистан до памятника Амира Темура на Университетском бульваре;

С 09.00 до 11.00: