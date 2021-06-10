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  • 10 июнь 2021 14:37
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В Самарканде стартует молодежный фестиваль

В Самаркандской области 11-13 июня состоится фестиваль «Молодежь Нового Узбекистана, давайте объединимся!» В течение трех дней ожидается проведение спортивных соревнований по секторам, мотивационные встречи с успешными предпринимателями, интеллектуальные игры. В программу включены также военно-патриотические проекты.

 


 

Подробную информацию о подготовке к молодежному фестивалю представили на пресс-конференции с участием представителей областного и городского хокимиятов, работников областного управления Агентства информации и массовых коммуникаций, журналистов и блогеров.

 

В рамках молодежного фестиваля в области пройдут 103 культурных, образовательных, спортивных мероприятий и соревнований по различным направлениям. В частности, только в первый день в Самарканде пройдут 13 мероприятий и проектов, а в районах и городах их запланировано 30. Аналогичным образом, культурные мероприятия поэтапно пройдут и в остальные дни.

 

Трехдневное региональное мероприятие планирует охватить около 1 миллиона молодых людей. Основная цель фестиваля - привлечь детей из семей, включенных в «Молодежную тетрадь», «Женскую тетрадь» и «Железную тетрадь», безработную молодежь, молодых людей, нуждающихся в социальной защите.

 

Как говорилось на конференции, этот праздник должен запомниться молодежи региона на всю жизнь и для этого прилагается максимум усилий. Основные проекты в рамках фестиваля будут осуществляться в таких локациях, как массив Корасув, дворец искусств «Нурафшон», площадь Регистан, туристические центры.

 

Зарина Хакбердиева


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