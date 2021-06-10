Британская BAT увеличила свою долю в самаркандской Samfruit

British American Tobacco (BAT) увеличила свою долю в самаркандской компании Samfruit, следует из данных фондовой биржи. Об этом пишет spot.uz.

Внебиржевая сделка была закрыта 19 ноября. BAT купила 712 тыс. акций и теперь владеет 12 млн. Теперь ей принадлежит 34,1% Samfruit.

В 2019 году стало известно, что СП «УзБАТ» инвестирует $11 млн в Samfruit. Это был первый транш на расширение производства. Деньги планировалось направить будут на покупку оборудования для сублимационной и воздушной сушки, дополнительной упаковки и расфасовки фруктов и овощей.

«Учитывая наш большой опыт выращивания табака, со своей стороны готовы поделиться с партнерами своими знаниями. Надеемся, что создание совместного предприятия позволит в три раза увеличить экспорт фруктов и овощей в ближайшие годы», — отмечал тогда региональный директор BAT Саймон Велфорд.

Samfruit — узбекско-швейцарское совместное предприятие, созданное в 2003 году. Компания является производителем и дистрибьютором натуральных сушеных овощей и сухофруктов. На сегодняшний день продукция Samfruit экспортируется в 16 стран.

СП «УЗБАТ» создано в 1994 году. В 1997 году компания построила Самаркандскую сигаретную фабрику. Объем инвестиций British American Tobacco в экономику Узбекистана превысил $400 млн.