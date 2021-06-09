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  • 9 июнь 2021 20:21
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В Самарканде приняли первый рейс из Алматы

Несмотря на то, что в международном аэропорту «Самарканд» ведется масштабная строительная работа воздушная гавань Самарканда приняла первый новый рейс авиакомпании «Эйр Астана»-приземлился аэробус А320 с 30 пассажирами.

 


Напомним, НАК «Узбекистон хаво йуллари» 8 июня этого года открыла новый регулярный рейс Самарканд-Алматы-Самарканд. Это еще один важный шаг в реализации проекта по превращению современных воздушных ворот старого города в крупный транспортный и туристический узел.

 

Днем ранее в международном аэропорту города Алматы встретили первый рейс авиакомпании «Uzbekistan Airways» по маршруту Самарканд – Алматы. Как и в соседней стране, в Самарканде авиалайнер прошёл сквозь водяную арку, созданную с помощью брандспойтов двух пожарных машин. Прилетевших пассажиров встретили на должном уровне.

 

В настоящее время воздушное сообщение между рядом стран восстанавливается в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в мире. В частности, специальные (чартерные) рейсы в Самарканд уступают место регулярным рейсам. Работа в аэропорту снова идет полным ходом, количество рейсов растет за счет внутренних и международных направлений.

 

Новый рейс Самарканд-Алматы-Самарканд будет выполняться два раза в неделю, по вторникам и воскресеньям. Аналогичным образом, Казахстан планирует открыть регулярные рейсы в Самарканд по средам и воскресеньям. Это, в свою очередь, является залогом дальнейшего укрепления добрососедских отношений между городами.

 

Следует отметить, что масштабная созидательная работа, проводимая сегодня в Самаркандском международном аэропорту, высоко оценивается ведущими мировыми перевозчиками и открывает двери новым возможностям для международного сотрудничества. В рамках запланированных мероприятий планируется возобновить регулярные рейсы из Самарканда в Москву и Санкт-Петербург.

 

Кроме того, ожидается открытие нового рейса Шарм-эль-Шейх - Самарканд - Шарм-эль-Шейх с египетской компанией Air Cairo. Режим «Открытое небо», который будет введен после завершения реконструкции аэропорта, позволит принимать воздушные суда из всех стран, а также осуществлять транзитные международные рейсы. В этом смысле можно сказать, что современный аэропорт Самарканда становится драйвером экономического роста региона, новым туристическим центром.

 
Зарина Хакбердиева

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