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  • 9 июнь 2021 14:29
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Air Astana будет летать в Самарканд

Авиакомпания Air Astana получила разрешение на выполнение регулярных рейсов из Туркестана в Ташкент и из Алматы в Самарканд.

 

Air Astana будет летать в Самарканд

 

Агентство «Узавиация» 8 июня выдало казахстанской компании Air Astana разрешение на выполнение регулярных рейсов в Узбекистан по маршрутам Туркестан-Ташкент и Алматы-Самарканд, сообщила пресс-служба Министерства транспорта.

 

В Минтрансе напомнили, что казахстанский авиаперевозчик с ноября 2010 года уже осуществляет регулярные рейсы из Нур-Султана и Алма-Аты в столицу Узбекистана.

 

В феврале ведомство сообщало, что ведет переговоры с казахстанской стороной об увеличении количества авиарейсов между двумя странами, открытия новых маршрутов, в частности, налаживание регулярного авиасообщения из городов Казахстана в Самарканд и Ургенч.


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