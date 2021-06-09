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  • 9 июнь 2021 11:30
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В Алматы встретили первый авиарейс из Самарканда

В Алматы встретили первый авиарейс из Самарканда

В международном аэропорту города Алматы встретили первый рейс авиакомпании «Uzbekistan Airways» по маршруту Самарканд – Алматы.

 

При заруливании на стоянку по авиационной традиции авиалайнер прошёл сквозь водяную арку, созданную с помощью брандспойтов двух пожарных машин, передает телеканал UzReport.

 

Пассажиров и экипаж первого авиарейса в аэропорту встречали девушки в национальных костюмах с традиционными казахскими баурсаками и сладостями.

 

В Алматы встретили первый авиарейс из Самарканда

В своем выступлении Генеральный консул Узбекистана в г.Алматы Аброр Фатхуллаев отметил, что открытие рейса Самарканд – Алматы будет способствовать дальнейшему росту взаимных поездок граждан двух братских государств, развитию туризма, расширению бизнес-контактов между представителями деловых кругов, что наилучшим образом соответствует высокому уровню двусторонних отношений, выразил признательность администрации аэропорта за организацию торжественного приёма.


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