В Алматы встретили первый авиарейс из Самарканда

В международном аэропорту города Алматы встретили первый рейс авиакомпании «Uzbekistan Airways» по маршруту Самарканд – Алматы.

При заруливании на стоянку по авиационной традиции авиалайнер прошёл сквозь водяную арку, созданную с помощью брандспойтов двух пожарных машин, передает телеканал UzReport.

Пассажиров и экипаж первого авиарейса в аэропорту встречали девушки в национальных костюмах с традиционными казахскими баурсаками и сладостями.

В своем выступлении Генеральный консул Узбекистана в г.Алматы Аброр Фатхуллаев отметил, что открытие рейса Самарканд – Алматы будет способствовать дальнейшему росту взаимных поездок граждан двух братских государств, развитию туризма, расширению бизнес-контактов между представителями деловых кругов, что наилучшим образом соответствует высокому уровню двусторонних отношений, выразил признательность администрации аэропорта за организацию торжественного приёма.