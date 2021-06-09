В Алматы встретили первый авиарейс из Самарканда

В международном
аэропорту города Алматы встретили первый рейс авиакомпании «Uzbekistan Airways»
по маршруту Самарканд – Алматы.
При заруливании на стоянку по авиационной традиции
авиалайнер прошёл сквозь водяную арку, созданную с помощью брандспойтов двух
пожарных машин, передает телеканал UzReport.
Пассажиров и экипаж первого авиарейса в аэропорту
встречали девушки в национальных костюмах с традиционными казахскими баурсаками
и сладостями.
В своем выступлении Генеральный консул Узбекистана в
г.Алматы Аброр Фатхуллаев отметил, что открытие рейса Самарканд – Алматы будет
способствовать дальнейшему росту взаимных поездок граждан двух братских
государств, развитию туризма, расширению бизнес-контактов между представителями
деловых кругов, что наилучшим образом соответствует высокому уровню
двусторонних отношений, выразил признательность администрации аэропорта за организацию
торжественного приёма.