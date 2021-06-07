» » » Новые авиарейсы-новые возможности
﻿
  • 9 июнь 2021 11:20
  • 218

Новые авиарейсы-новые возможности

НАК «Узбекистон хаво йуллари» 8 июня этого года открыла новый регулярный рейс Самарканд-Алматы-Самарканд. Это еще один важный шаг в реализации проекта по превращению современных воздушных ворот старого города в крупный транспортный и туристический узел.

 

Новые авиарейсы-новые возможности

 

В настоящее время воздушное сообщение между рядом стран восстанавливается в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в мире. В частности, специальные (чартерные) рейсы в Самарканд уступают место регулярным рейсам. Работа в аэропорту снова идет полным ходом, количество рейсов растет за счет внутренних и международных направлений.

 

Сюда входят внутренние рейсы, выполняемые национальной авиакомпанией. Сегодня на них пассажиры могут за час добраться до Наманганской, Ургенчской, Ферганской областей и города Ташкента, а оттуда - до Самарканда. Примечательно, что эти внутренние рейсы выполняются несколько раз в неделю.

 

Большой интерес у пассажиров вызывает и новый рейс Самарканд-Алматы-Самарканд. Данный рейс будет выполняться два раза в неделю, по вторникам и воскресеньям. Аналогичным образом, Казахстан планирует открыть регулярные рейсы в Самарканд по средам и воскресеньям. Это, в свою очередь, является залогом дальнейшего укрепления добрососедских отношений между городами.

 

Следует отметить, что масштабная созидательная работа, проводимая сегодня в Самаркандском международном аэропорту, высоко оценивается ведущими мировыми перевозчиками и открывает двери новым возможностям для международного сотрудничества. В рамках запланированных мероприятий планируется возобновить регулярные рейсы из Самарканда в Москву и Санкт-Петербург.

 

Кроме того, ожидается открытие нового рейса Шарм-эль-Шейх - Самарканд - Шарм-эль-Шейх с египетской компанией Air Cairo. Режим «Открытое небо», который будет введен после завершения реконструкции аэропорта, позволит принимать воздушные суда из всех стран, а также осуществлять транзитные международные рейсы. В этом смысле можно сказать, что современный аэропорт Самарканда становится драйвером экономического роста региона, новым туристическим центром.


Похожие статьи:
﻿
Авиакомпания UzAirways открывает регулярные рейсы из Самарканда в Алматы

Авиакомпания UzAirways открывает регулярные рейсы из Самарканда в Алматы

Новости Самарканда
﻿
Uzbekistan Airways открывает регулярные внутренние рейсы из Самарканда

Uzbekistan Airways открывает регулярные внутренние рейсы из Самарканда

Новости Самарканда
﻿
Узбекистан возобновил регулярные рейсы из Самарканда в Стамбул и обратно

Узбекистан возобновил регулярные рейсы из Самарканда в Стамбул и обратно

Новости Самарканда
﻿
НАК снижает тарифы на рейсы из Самарканда и Ферганы в Казань

НАК снижает тарифы на рейсы из Самарканда и Ферганы в Казань

Экономика / Новости Самарканда
﻿
НАК «Узбекистон хаво йуллари» вводит дополнительные рейсы в Казань из Самарканда

НАК «Узбекистон хаво йуллари» вводит дополнительные рейсы в Казань из Самарканда

Экономика / Новости Самарканда
Комментариев: 0
Добавить комментарий
Яндекс.Метрика