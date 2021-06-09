В Самарканде на газовой заправке взорвался автомобиль такси

Газовый баллон автомобиля службы такси взорвался во время заправки на одной из метановых заправочных станций Самарканда. Об этом сообщили в областном управлении по чрезвычайным ситуациям.

Взрыв произошел сегодня утром около 04:35. Сообщается, что газовый баллон был установлен на автомобиле Nexia 2002 года выпуска. Автомобиль был под управлением гражданин М.У.

В результате инцидента автомобиль пришел в полную непригодность. Также была повреждена потолочная часть заправки.

Во время взрыва никто не пострадал. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.