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  • 9 июнь 2021 10:21
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В Самарканде на газовой заправке взорвался автомобиль такси

Газовый баллон автомобиля службы такси взорвался во время заправки на одной из метановых заправочных станций Самарканда. Об этом сообщили в областном управлении по чрезвычайным ситуациям.

 

В Самарканде на газовой заправке взорвался автомобиль такси

 

Взрыв произошел сегодня утром около 04:35. Сообщается, что газовый баллон был установлен на автомобиле Nexia 2002 года выпуска. Автомобиль был под управлением гражданин М.У.

 

В результате инцидента автомобиль пришел в полную непригодность. Также была повреждена потолочная часть заправки.

 

Во время взрыва никто не пострадал. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.


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